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14:09   21 Ноября 2019
Россия

СКР раскрыл подробности задержания директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка

СКР раскрыл подробности задержания директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка

Следственный комитет РФ раскрыл подробности задержания директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка. Задержанному предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Как сообщается на сайте ведомства, в 2018 и 2019 годах Хамуляк и другие неустановленные следователями лица завысили стоимость лифтового оборудования, объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, которые выполнила ООО «Звезда». В акт приемки они включили специальный повышенный коэффициент. Фактически Хамуляк и его подельники похитили у фонда капремонта Иркутской области свыше 185 миллионов рублей, отмечает СК РФ.

Сейчас следователи устанавливают остальных причастных к преступлению лиц, сотрудничавших с Хамуляком. Кроме того, СКР выступает за заключение директора ООО «Звезда» под стражу до суда.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #общество

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