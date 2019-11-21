СКР раскрыл подробности задержания директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка

Следственный комитет РФ раскрыл подробности задержания директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка. Задержанному предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Как сообщается на сайте ведомства, в 2018 и 2019 годах Хамуляк и другие неустановленные следователями лица завысили стоимость лифтового оборудования, объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, которые выполнила ООО «Звезда». В акт приемки они включили специальный повышенный коэффициент. Фактически Хамуляк и его подельники похитили у фонда капремонта Иркутской области свыше 185 миллионов рублей, отмечает СК РФ.

Сейчас следователи устанавливают остальных причастных к преступлению лиц, сотрудничавших с Хамуляком. Кроме того, СКР выступает за заключение директора ООО «Звезда» под стражу до суда.