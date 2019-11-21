Песков заявил, что российских войск в Донбассе не было и нет

Российских войск в Донбассе не было и нет, но Россия получает информацию из приграничных районов по своим каналам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 21 ноября.

«Войск РФ в Донбассе не было и нет, но это не значит, что у наших военных нет каналов получения информации из приграничных районов», — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос журналиста, каким образом военные докладывают президенту о новых обстрелах в Донбассе.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота, который произошел в феврале. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на встречах представителей контактных групп в Минске, а также на саммите в формате «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).

Следующая встреча в «нормандском формате» должна пройти в декабре.