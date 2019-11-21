Правоохранители проводят обыски в офисе ООО «Звезда» и в Фонде капремонта Иркутской области

УФСБ и СКР проводят в четверг следственные действия в офисе ангарской компании «Звезда» и в Фонде капитального ремонта Иркутской области.

На прошлой неделе, как сообщали СМИ, правоохранители вскрыли целую коррупционную схему с участием компании ОО «Звезда», которая вывела их на детей иркутского губернатора Сергея Левченко, а также на его жену и деловых партнеров. Как выяснилось, бюджетные деньги, которые «осваивала» «Звезда», выводились в зарегистрированный на британских Виргинских островах офшор Binum Securities Ltd.