Отечественные генетики готовы после 2020-ого поставить точку в спорах о смерти новокрестьянского поэта Сергея Есенина. О новой методике «Политике Сегодня» в кулуарах форума «Союзное государство 2030 – траектория будущего» рассказала заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Вавилова РАН Светлана Боринская.

«Мы разрабатываем методики, которые с высокой долей вероятности смогут дать ответ. Это научная разработка, мы никогда не можем сказать точно. Разработка может быть закончена к 2020 году», - говорит Боринская.

Изначально эта генетическая программа по ДНК-идентификации предусмотрена для того, чтобы выявлять террористов, а также расследовать сложные преступления. Процедура достаточно дорогая: ее цена может достигать миллиардов рублей. Поэтому никто не возьмется расследовать кражу, к примеру, вашего кошелька, только если в нем не оказалось, такой суммы, пошутила Боринская.

Проводить подобную идентификацию возможно при помощи исследования метаболитов в теле человека. Это вещества, находящиеся внутри клеток тела. По словам Боринской, таким образом можно воссоздать даже примерный портрет человека.

Разница в содержании показателей клеточных жидкостей позволяет также узнать совершал ли человек самоубийство. Пока что это доказывается теоретически – программа исследований закончится в следующем году.

Стоимость исследования «самоубийства» Сергея Есенина будет составлять до 1 миллиона рублей. Однако, чтобы провести практические исследования нужны не только деньги, но и материалы.

«Если принесут, что исследовать, то да [- мы проведем исследование]», - резюмировала заведующая.

Исследовать на предмет «убийства-самоубийства» генетки не против и другого русского поэта - оппонента Есенина – поэта-футуриста Владимира Маяковского.

Напомним, что до сих пор нет четкой общественной позиции относительно официальной версии смерти Есенина. В петербургской гостинице «Англетер» модерниста нашли подвешенным на батарее гостиницы. Шея поэта находилась в кожаном ремне, а лицо в предсмертных конвульсиях примкнуло к батарейному столбу. В ту ночь в номера дали отопление: из-за чего на лице Есенина образовалась глубокая вмятина, которая не дает покоя некоторым поклонникам и исследователям творчества поэта. Так, существует альтернативная версия, что самоубийство было инсценировкой, а перед тем как «повесить» имажиниста, его ударили в голову канделябром. Некоторые всерьез полагают, что к убийству поэта приложил руку Троцкий.

Относительно смерти Маяковского – вопросов чаще всего не возникает. После провалов его пьес и отъезда за границу его возлюбленной Лили Брик – поэта нашли мертвым в его квартире: в руках у него был маузер, а на рубашке кровавое пятно. Однако есть и некоторые «конспирологические» теории его убийства: например, современница и по совместительству поэт Марина Цветаева не исключила, что Маяковского-человека решил застрелить Маяковский-поэт.