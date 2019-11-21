Фонд сына Ходорковского тратит деньги западных спонсоров на личные нужды руководителей

Фонд «Институт современной России» (IMR), учредителем которого является сын Михаила Ходорковского Павел, за время своего существования получил 6,2 миллиона долларов в виде пожертвований. Большая часть этих денег ушла на гонорары и оплату перелетов основателей и консультантов фонда, пишет RT.

IMR был создан для оказания помощи российской оппозиции и «интеграции России в сообщество развитых демократий». Спонсорами фонда являются нередко американские организации.

«Институт» организовывал лекции и выставки, готовил доклады аналитиков о состоянии демократии в России, устраивал конференции на Западе и т.д. Причем за все это время фонд выдал лишь два гранта, потратив на них 1,8 процента от общего бюджета. Все деньги уходят на зарплаты и компенсации расходов руководства, гонорары партнерам.

«"Старший советник по политическим вопросам" Владимир Кара-Мурза получил в 2017 году 120 тысяч долларов», — пишет издание.

«Институт современной России» является нежелательной организацией в России, как и «Отрытая Россия», которую возглавляет опальный олигарх Михаил Ходорковский. В Генпрокуратуре РФ считают, что «Институт» провоцирует протестные настроения.

Ранее СМИ писали, что Михаил Ходорковский и блогер Алексей Навальный хотят воплотить второй Гонконг на выборах в Госдуму в 2021 году. Финансовой стороной вопроса может заняться миллиардер Евгений Чичваркин, который живет в Лондоне, а информационную поддержку возьмет на себя Deutsche Welle.