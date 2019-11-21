Водоснабжение Хасаки в Сирии восстановлено благодаря военной полиции РФ

Водоснабжение Хасаки в Сирии восстановлено благодаря российской военной полиции, сотрудники которой патрулируют территории на севере Заевфратья вместе с турецкими пограничниками.

Российская военная полиция оказывает помощь и поддержку жителям провинции Хасака, инфраструктура которой сильно пострадала за время пребывания там террористов ИГ* (запрещено в РФ) и курдских боевиков. Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало видеозапись, на которой запечатлена деятельность российских военнослужащих, помогающих жителям Сирии в восстановлении региона.

В провинции Хасака в некоторых местах было прекращено водоснабжение и электроснабжение, так как курдские боевики и террористы ИГ*, захватившие территории, буквально разрушили всю инфраструктуру настолько серьезно, что в регионе существовала угроза дефицита воды. Протурецкие силы заняли регион Хасака благодаря антитеррористической операции «Источник мира», а курдские радикалы и террористы бежали с территории.

Несколько дней назад военная полиция РФ выступила гарантом встречи Сирии и Турции по вопросу восстановления электроподстанции, а также обеспечила безопасность инженеров из Сирии, которые восстановили работу водонасосной станции. Сейчас благодаря поддержке и помощи российской военной полиции восстановлено электроснабжение одной их ключевых водоносных станций Алук-Шаркия, где находится 30 скважин глубиной в четверть километра. Станция за час может обеспечивать жителей двумя сотнями кубометров воды.

В Хасаке проживают более одного миллиона мирных жителей Сирии, которые теперь обеспечены питьевой водой благодаря помощи военнослужащих России. Также российские военные доставляют гуманитарную помощь тем жителям региона, кто в ней нуждается. На этой неделе сотрудники Центра примирения враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в поселке Эль-Мазраа провинции Эс-Сувейда.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.