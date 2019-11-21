Синоптики предупредили москвичей о рекордно высоком давлении

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о рекордном высоком атмосферном давлении в четверг, 21 ноября. По его словам, ощущения сравнимы с погружением в шахту глубиной 250–300 метров.

Сейчас давление превышает норму на 25–26 единиц и составляет 771 миллиметр ртутного столба. Тишковец объяснил, что такое явление может негативно влиять на здоровье людей, у которых есть проблемы с сердцем и легкими.

Причина погодной аномалии — антициклон, который направляется к Москве, пишет РБК. В его центре всегда наблюдается очень высокое давление, объяснил синоптик.