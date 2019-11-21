Москвичи продолжают пикетировать редакцию «Эха» из-за маргинала Венедиктова-младшего
Молодежь Москвы второй день подряд проводит одиночные пикеты возле редакции «Эха Москвы» на Новом Арбате. Акции связаны со скандалом вокруг маргинальных поступков сына главного редактора либерального издания Алексея Венедиктова.
Юноши и девушки хотят, чтобы действия Венедиктова-младшего были пресечены. По словам участников акции, недостойное поведение сына журналиста — незаконная продажа алкоголя, травля и оскорбления людей — неприемлемы.
«Я учусь в МПГУ на журналиста, и как журналист, не могу опустить такое поведение Венедиктова-младшего», — заявила одна из пикетчиков.
Ранее Венедиктов-младший, открыто желающий смерти «нерусским» и нарекающий сотрудников полиции «мусорами», после разоблачения в СМИ закрыл страницу во «ВКонтакте», испугавшись возможных последствий. Свои маргинальные выходки он публиковал под псевдонимом Крупский.
Известно, что сын либерала замешан в незаконном барном бизнесе. Венедиктов-младший продавал нелегальный алкоголь посетителям и вел себя по-хамски. На него жаловались гости заведения, но дело в итоге замяли — спас авторитет отца.
Сыну Венедиктова удалось «откосить» от службы в армии. Сработала лазейка в законодательстве, при которой постоянно проживающий за границей россиянин может не служить. При этом на историю с уклонистом не последовало никакой реакции, несмотря на освещение в СМИ.
Венедиктов-старший тактично молчал и не комментировал ситуацию, а полиция игнорировала публичное сообщение о правонарушении.