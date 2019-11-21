Арендаторы кафе судятся с РГПУ им. Герцена за право продавать алкоголь в вузе

Руководство РГПУ им. Герцена рассказало о ситуации с продажей алкоголя в стенах вуза. Арендаторы кафе «Любимый Хабиб» судятся с вузом за право продавать алкоголь на территории учебного заведения. Об этом говорится в письме, направленном «Политике Сегодня» пресс-службой РГПУ.

Ранее сообщалось, что в одном из корпусов вуза арендаторы снимают помещение для кафе, где продают алкоголь, что запрещено законом. В меню заведения есть спиртные напитки и алкогольные коктейли, а персонал не прочь обслужить несовершеннолетних студентов, которые могут зайти в кафе. Руководство кафе заняло помещение в 2006 году, в 2017-м вуз потребовал провести проверку, в ходе которой выяснилось, что в заведении действительно продают алкоголь. После этого спиртные напитки пропали из рекламы и с сайта кафе, но фактически никуда не делись.

В письме РГПУ им. Герцена отмечается, что руководство вуза не игнорировало факт продажи алкоголя в одном из корпусов. Как сообщает пресс-служба учебного заведения, договор аренды с 2006 года у РГПУ заключен с ООО «Стафор». После того, как факт продажи спиртного подтвердился, руководство вуза подало в суд для расторжения договора аренды. Суд полностью удовлетворил требования вуза и расторг договор, но арендатор с таким исходом событий не согласился и подал апелляцию.

Сейчас ожидается рассмотрение двух исков РГПУ к ООО «Стафор» в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде. Кроме того, в Арбитражном суде Петербурга находится иск вуза к арендатору о взыскании задолженности по арендной плате. Учебное заведение также оповестило прокуратуру о том, что в кафе торгуют алкоголем, несмотря на запрет.

«С требованием о нарушении условий договора и законодательства обратился в суд именно РГПУ им. А. И. Герцена. Это произошло в результате оставления без ответа со стороны ООО «Стафор» неоднократных заявлений университета о запрете продажи алкогольной продукции», — резюмирует пресс-служба вуза.

РГПУ им. Герцена ранее попал в центр внимания после того, как в редакцию Nation News и Федерального агентства новостей (ФАН) обратились экс-студентки вуза и рассказали о том, что депутат петербургского ЗакСа и преподаватель учебного заведения Борис Вишневский домогался их и вступил с одной из девушек в интимные отношения. Бывшие студентки говорят, что пострадавших от харрасмента гораздо больше, но многие боятся влиятельности преподавателя Вишневского и замалчивают скандал.