Расследование жестокого убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в Петербурге продолжается. «Невские новости» опубликовали полную видеозапись, сделанную во время следственного эксперимента. На ней подозреваемый в убийстве экс-доцент Олег Соколов несколько раз пытался покончить с собой.

Сотрудник правоохранительных органов на опубликованных кадрах докладывает, что Соколову предоставили возможность взять с собой одежду. Также защите были переданы некоторые материальные ценности: 310 евро, 25 тысяч рублей, а также три банковские карты и пин-код от одной из них.

Кроме того, правоохранитель озвучил, что «сотрудниками конвоя только что была пресечена попытка суицида». Соколов на это отвечает невнятно.

Напомним, во время следственного эксперимента, который проводился в квартире Соколова на Мойке, он попытался покончить с собой. Когда с целью чистоты эксперимента с историка сняли наручники, он схватил кортик со стола, но ничего не успел сделать. Правоохранители пресекли попытку самоубийства.

Утром 9 ноября экс-доцента СПбГУ выловили из Мойки. Он пытался утопить пакет с отрубленными руками. Выяснилось, что Соколов застрелил свою 24-летнюю возлюбленную, которая жила с ним вместе, а затем распилил ее на части, одну из которых утопил в реке. Видеокамеры запечатлели, как он пытается избавиться от улик.

Соколов признался в убийстве. Сейчас он находится в СИЗО до января.