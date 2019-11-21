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 Лавров обсудит с главой МИД Малайзии, как вывести отношения двух стран на новый уровень

Лавров обсудит с главой МИД Малайзии, как вывести отношения двух стран на новый уровень
Правоохранители проводят обыски в офисе ООО «Звезда» и в Фонде капремонта Иркутской области

Правоохранители проводят обыски в офисе ООО «Звезда» и в Фонде капремонта Иркутской области

 Москвичи продолжают пикетировать редакцию «Эха» из-за маргинала Венедиктова-младшего

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Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

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 США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину
Водоснабжение Хасаки в Сирии восстановлено благодаря военной полиции РФ

Водоснабжение Хасаки в Сирии восстановлено благодаря военной полиции РФ

 Лавров обсудит с главой МИД Малайзии, как вывести отношения двух стран на новый уровень

Лавров обсудит с главой МИД Малайзии, как вывести отношения двух стран на новый уровень
11:56   21 Ноября 2019
Весь мир

Лавров обсудит с главой МИД Малайзии, как вывести отношения двух стран на новый уровень

Лавров обсудит с главой МИД Малайзии, как вывести отношения двух стран на новый уровень

Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует обсудить с коллегой из Малайзии Сайфуддином Абдуллой возможности по выведению отношений двух государств на новый уровень. Он напомнил, что стимулировала развитие двусторонних отношений встреча двух лидеров на ВЭФ-2019 в сентябре.

«Конечно, отношения между нашими министерствами охватывают весь спектр мало-мальски значимых проблем международных отношений, и мы очень дорожим этой практикой», — добавил Лавров. 

Российский министр отметил, что между Москвой и Куала-Лумпуром идет интенсивный политический диалог. Государства ведут совместную работу в торгово-экономической и военно-технической сфере, в области культуры, гуманитарных и образовательных обменов.

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Автор: Виктория Разумовская
#лавров #мид рф #малайзия

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