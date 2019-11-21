Лавров обсудит с главой МИД Малайзии, как вывести отношения двух стран на новый уровень

Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует обсудить с коллегой из Малайзии Сайфуддином Абдуллой возможности по выведению отношений двух государств на новый уровень. Он напомнил, что стимулировала развитие двусторонних отношений встреча двух лидеров на ВЭФ-2019 в сентябре.

«Конечно, отношения между нашими министерствами охватывают весь спектр мало-мальски значимых проблем международных отношений, и мы очень дорожим этой практикой», — добавил Лавров.

Российский министр отметил, что между Москвой и Куала-Лумпуром идет интенсивный политический диалог. Государства ведут совместную работу в торгово-экономической и военно-технической сфере, в области культуры, гуманитарных и образовательных обменов.