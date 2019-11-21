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11:44   21 Ноября 2019
Весь мир

Минобороны Турции заявило о создании зоны безопасности в Сирии для борьбы с курдскими боевиками

Минобороны Турции заявило о создании зоны безопасности в Сирии для борьбы с курдскими боевиками

Минобороны Турции заявило о создании зоны безопасности в Сирии для борьбы с курдскими радикалами. Об этом сообщил глава турецкого ведомства Хулуси Акар.

По данным Минобороны Турции, зона безопасности представляет собой 145 километров в длину и 30 километров в ширину. При этом атаки со стороны курдских радикалов не прекращаются на востоке и западе Сирии.

«Для того, чтобы предотвратить атаки, мы ведем переговоры с Россией», — уточнил глава Минобороны Турции.

Антитеррористическая операция «Источник мира» проводилась армией Турции в Сирии с 9 октября. Она направлена не против курдов как народности, а против курдских боевиков, которые под прикрытием борьбы с террористами объединились с ними и захватили чужие территории в Сирии, где грабили и убивали местное население и устанавливали свои порядки.

Минобороны Турции заявило о создании зоны безопасности в Сирии для борьбы с курдскими боевиками

Операция была приостановлена на 120 часов после договоренности Турции и США о том, что Соединенные Штаты выведут свои войска, а курдские бандформирования покинут буферную зону безопасности, которую создает Турция на границе с Сирией. Власти Турции заявили, что США не вывели войска, а оккупировали сирийские территории и воруют нефть при поддержке курдских боевиков и террористов ИГ* (запрещено в РФ).

22 октября 2019 года президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали в Сочи меморандум, курдским радикалам давалось время на то, чтобы покинуть зону безопасности. Согласно меморандуму, российская военная полиция и сирийская пограничная служба проводят патрулирование территории на границе САР и Турции.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #турция #весь мир

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