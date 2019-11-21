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Путин планирует участие в открытии скоростной трассы Москва — Петербург

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Путин планирует участие в открытии скоростной трассы Москва — Петербург

Путин планирует участие в открытии скоростной трассы Москва — Петербург

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11:32   21 Ноября 2019
Россия

Путин планирует участие в открытии скоростной трассы Москва — Петербург

Путин планирует участие в открытии скоростной трассы Москва — Петербург

Российский лидер Владимир Путин, скорее всего, будет участвовать в церемонии открытия трассы Москва — Петербург. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг, 21 ноября.

«Да, президент планирует принять участие в церемонии», — цитирует ТАСС представителя Кремля. 

Платную трассу М-11 между Москвой и Петербургом планируют ввести в эксплуатацию в конце ноября. Ранее зампред Правительства РФ Максим Акимов сообщил, что строительство восьмого этапа магистрали завершено, и трасса готова к открытию.

Скоростная трасса М11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга. Маршрут идет параллельно существующей М10 «Россия» пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность трассы — 669 километров. Строительство М11 началось в 2012 году.

По данным госкомпании «Автодор», в управлении которой находится трасса, стоимость проезда по ней составит около двух тысяч рублей для легковых автомобилей. Путь от Москвы до Петербурга займет не более пяти с половиной часов.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #м11

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