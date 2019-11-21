ФАН предлагает патриотически настроенным СМИ присоединиться к медиагруппе «Патриот»

Одно из наиболее патриотически настроенных сетевых изданий Рунета – общественно-политический журнал PolitRussia — присоединилось к медиагруппе «Патриот», чтобы совместно продолжить борьбу за независимость России медиапространстве.

Об этом заявил руководитель издания Руслан Осташко. Его слова приводит также входящее в медиагруппу «Патриот» Федеральное агентство новостей (ФАН).

Таким образом на сегодняшний день медиагруппа «Патриот», которая была создана 1 октября текущего года, включает в себя пять сетевых изданий. Ее цель распространение информации о событиях, происходящих в России и создание направленного на развитие страны благоприятного информационного фона.

Издание PolitRussia на протяжении уже долгого времени занимается защитой прав и интересов российских граждан, а также ведет борьбу с антироссийскими блогерами и СМИ. Медиагруппа «Патриот» со своей стороны также уже успела доставить оппозиционным политикам и СМИ достаточно хлопот, и они, испугавшись перспективы потерять свою аудиторию, а значит и западное финансирование, также объявили, что создают «синдикат» оппозиционных СМИ, который будет работать в том числе и против медиагруппы «Патриот».

Решение Романа Осташко войти со своим изданием PolitRussia в состав медиагруппы «Патриот» высоко оценил гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев. По его словам, это станет весомым подспорьем в общей борьбе за независимость нашей страны в медиапространстве, особенно в создавшихся условиях, когда Россию объявляют врагом не только ее традиционные исторические противники из НАТО, но и разнообразные беглые олигархи и русофобски настроенные националисты из стран-соседей. Расширение медиагруппы позволит ей еще активнее противостоять информационным атакам на РФ, эффективнее разоблачать распространяемые о нашей стране мифы и фейки, и публиковать достоверные материалы о ситуации в стране.

Также Евгений Зубарев отметил неравенство сил в развернувшейся информационной войне: против медиагруппы «Патриот» действуют и западные СМИ и организации-иностранные агенты, то есть с той стороны задействованы огромные человеческие и финансовые ресурсы, поэтому каждый боец информационного фронта, присоединившийся к нашим рядам, так важен и дорог.