Ким Чен Ын отказался ехать в Южную Корею на саммит АСЕАН
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отказался ехать в Южную Корею на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который стартует в предстоящий понедельник, 25 ноября.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин лично пригласил северокорейского лидера в Пусан на саммит. Но оппозиционеры в Сеуле продолжают скептически воспринимать налаживание отношений между КНДР и Южной Кореей. Кроме того, власти Северной Кореи уверены, что Сеул «опирается на внешние силы, а не на национальное сотрудничество».
Власти КНДР возмутились, что консервативные силы Южной Кореи осуждают отношения с Пхеньяном. Также отмечается, что ранее лидеры Северной и Южной Кореи заключили ряд соглашений на предыдущих трех встречах, но реализация ни одного из них не была проведена. ЦТАК передает, что Пхеньян считает возможную встречу бессмысленной.
«Надеемся, что Южная Корея поймет причину, по которой КНДР не смогла найти достаточно веского повода для визита Ким Чен Ына в Пусан», — сообщает ЦТАК.