Ким Чен Ын отказался ехать в Южную Корею на саммит АСЕАН

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отказался ехать в Южную Корею на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который стартует в предстоящий понедельник, 25 ноября.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин лично пригласил северокорейского лидера в Пусан на саммит. Но оппозиционеры в Сеуле продолжают скептически воспринимать налаживание отношений между КНДР и Южной Кореей. Кроме того, власти Северной Кореи уверены, что Сеул «опирается на внешние силы, а не на национальное сотрудничество».

Власти КНДР возмутились, что консервативные силы Южной Кореи осуждают отношения с Пхеньяном. Также отмечается, что ранее лидеры Северной и Южной Кореи заключили ряд соглашений на предыдущих трех встречах, но реализация ни одного из них не была проведена. ЦТАК передает, что Пхеньян считает возможную встречу бессмысленной.