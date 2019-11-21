Корабль Илона Маска Starship взорвался во время испытаний

Опытный образец ракеты компании SpaceX Илона Маска Starship разорвало во время испытаний на герметичность. Верхнюю часть корабля оторвало, она отлетела и упала неподалеку от тестовой установки.

«У первого полноразмерного прототипа Starship оторвало верхнюю часть. Испытания на герметичность сделанного из нержавейки Starship Mk1 прошли с отклонением от нормы в среду в центре SpaceX недалеко от Бока-Чика в Южном Техасе», — сообщили в компании.

Маск заявил, что не планирует ремонтировать поврежденный образец корабля, поскольку он был нужен лишь для отработки и тестирования ряда технологий. Вскоре SpaceX планирует создать улучшенную и приближенную к оригиналу версию ракеты.

Напомним, корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий.