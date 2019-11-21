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Корабль Илона Маска Starship взорвался во время испытаний

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11:17   21 Ноября 2019
Весь мир

Корабль Илона Маска Starship взорвался во время испытаний

Корабль Илона Маска Starship взорвался во время испытаний

Опытный образец ракеты компании SpaceX Илона Маска Starship разорвало во время испытаний на герметичность. Верхнюю часть корабля оторвало, она отлетела и упала неподалеку от тестовой установки.

«У первого полноразмерного прототипа Starship оторвало верхнюю часть. Испытания на герметичность сделанного из нержавейки Starship Mk1 прошли с отклонением от нормы в среду в центре SpaceX недалеко от Бока-Чика в Южном Техасе», — сообщили в компании. 

Маск заявил, что не планирует ремонтировать поврежденный образец корабля, поскольку он был нужен лишь для отработки и тестирования ряда технологий. Вскоре SpaceX планирует создать улучшенную и приближенную к оригиналу версию ракеты.

Напомним, корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #испытания #илон маск #space x

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