Житель Москвы открыл стрельбу по таксистам из-за пробки в центре города. Как сообщили в полиции, инцидент произошел вечером в среду, 20 ноября.

В полицию обратился один из таксистов и рассказал, что стоял в пробке, когда к машине подошел неизвестный мужчина. Он стал требовать освободить дорогу и ругался. Когда таксист вышел из автомобиля, чтобы объяснить ему, что впереди пробка и стоит не только он, мужчина стал его бить, а затем выстрелил в его сторону несколько раз из газового пистолета, попав таксисту в глаза, на руки и одежду.

Пострадавший добавил, что после этого дебошир стал стрелять в других людей, но ни в кого не попал. Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 33-летний местный житель. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства случившегося.