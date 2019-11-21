Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин планирует участие в открытии скоростной трассы Москва — Петербург

Путин планирует участие в открытии скоростной трассы Москва — Петербург

ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

 США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину
Корабль Илона Маска Starship взорвался во время испытаний

Корабль Илона Маска Starship взорвался во время испытаний

 Ким Чен Ын отказался ехать в Южную Корею на саммит АСЕАН

Ким Чен Ын отказался ехать в Южную Корею на саммит АСЕАН
Путин планирует участие в открытии скоростной трассы Москва — Петербург

Путин планирует участие в открытии скоростной трассы Москва — Петербург

ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

 США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину
Корабль Илона Маска Starship взорвался во время испытаний

Корабль Илона Маска Starship взорвался во время испытаний

 Ким Чен Ын отказался ехать в Южную Корею на саммит АСЕАН

Ким Чен Ын отказался ехать в Южную Корею на саммит АСЕАН
10:58   21 Ноября 2019
Россия

Житель Москвы открыл стрельбу по таксистам из-за пробки в центре города

Житель Москвы открыл стрельбу по таксистам из-за пробки в центре города

Житель Москвы открыл стрельбу по таксистам из-за пробки в центре города. Как сообщили в полиции, инцидент произошел вечером в среду, 20 ноября.

В полицию обратился один из таксистов и рассказал, что стоял в пробке, когда к машине подошел неизвестный мужчина. Он стал требовать освободить дорогу и ругался. Когда таксист вышел из автомобиля, чтобы объяснить ему, что впереди пробка и стоит не только он, мужчина стал его бить, а затем выстрелил в его сторону несколько раз из газового пистолета, попав таксисту в глаза, на руки и одежду.

Пострадавший добавил, что после этого дебошир стал стрелять в других людей, но ни в кого не попал. Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 33-летний местный житель. Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства случившегося.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #чп #пробки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...