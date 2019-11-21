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ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

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11:08   21 Ноября 2019
Россия

ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

ВЦИОМ и Институт развития парламентаризма выяснили, что более половины россиян (63%) считают, что в России есть партия власти. Две трети (66%) считают, что она нужна, лишь четверть — что такой необходимости нет.

Таковы данные опроса «Прекрасная "Единая Россия" будущего», в котором участвовали 1,6 тысяч респондентов. По данным исследования, 87% россиян считают, что у партии власти  должна быть идеология (87%) и повышенная ответственность перед избирателями (90%).

«Единую Россию» партией власти считают 58% россиян, причем даже в регионах, которыми руководят представители других политсил (как, например, в Хабаровском крае). Усилия «Единая Россия» должна сосредоточить на более тесном взаимодействии с населением (43%), омоложении партии (23%), а также обновлении руководства (18%).

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Автор: Арсений Аскольский
#опрос #вциом #единая россия

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