ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

ВЦИОМ и Институт развития парламентаризма выяснили, что более половины россиян (63%) считают, что в России есть партия власти. Две трети (66%) считают, что она нужна, лишь четверть — что такой необходимости нет.

Таковы данные опроса «Прекрасная "Единая Россия" будущего», в котором участвовали 1,6 тысяч респондентов. По данным исследования, 87% россиян считают, что у партии власти должна быть идеология (87%) и повышенная ответственность перед избирателями (90%).

«Единую Россию» партией власти считают 58% россиян, причем даже в регионах, которыми руководят представители других политсил (как, например, в Хабаровском крае). Усилия «Единая Россия» должна сосредоточить на более тесном взаимодействии с населением (43%), омоложении партии (23%), а также обновлении руководства (18%).