Больше половины хакерских атак на Россию совершается с территории США, заявил Совфед
Больше половины хакерских атак на Россию совершается с территории США, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. По его словам, 55 процентов атак на РФ идут с территории Соединенных Штатов.
Как отмечает Климов, хакерским атакам подвергаются как общественные организации, так и органы государственной власти. Член Совета Федерации отметил, что не все атаки совершают ЦРУ или американский Госдеп, но в целом процент составляет больше половины от общего числа.
Андрей Климов заявил, что атаки от США поступают регулярно, всплеск пришелся на предвыборную кампанию, когда Соединенные Штаты атаковали ресурсы Центризбиркома.
«В целом по году речь идет о миллиардах атак — это не две, не три, не 200 и не 300», — резюмировал российский сенатор.