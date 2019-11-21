Больше половины хакерских атак на Россию совершается с территории США, заявил Совфед

Больше половины хакерских атак на Россию совершается с территории США, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. По его словам, 55 процентов атак на РФ идут с территории Соединенных Штатов.

Как отмечает Климов, хакерским атакам подвергаются как общественные организации, так и органы государственной власти. Член Совета Федерации отметил, что не все атаки совершают ЦРУ или американский Госдеп, но в целом процент составляет больше половины от общего числа.

Андрей Климов заявил, что атаки от США поступают регулярно, всплеск пришелся на предвыборную кампанию, когда Соединенные Штаты атаковали ресурсы Центризбиркома.