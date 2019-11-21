Президент Эстонии предложила развивать диалог с Россией
Эстонский президент Керсти Кальюлайд считает, что ее страна заинтересована в выстраивании диалога с Москвой.
Свое мнение на этот счет Кальюлайд высказала в интервью в телевизионной передаче Euractiv.
«Я пригласила президента Путина на конференцию финно-угорских народов в Эстонии будущим летом, так что у нас будет возможность обсудить двусторонние проблемы и, конечно, международные вопросы, включая Украину и Грузию», - заявила она.
При этом президент Эстонии напомнила, что в апреле, во время ее визита в Москву она уже обсуждала эти вопросы с российским коллегой Владимиром Путиным. По ее словам, диалог нужно вести и с самыми «трудными партнерами».
В то же время Кальюлайд оставила без ответа вопрос журналистов о том, собирается ли она принять приглашение Владимира Путина и посетить Москву в мае 2020 года, когда будет отмечаться 75-ая годовщина Победы в Великой отечественной войне.
Говоря о взаимоотношениях НАТО и России, Кальюлайд отметила существование «серьезных рисков».
«Не секрет, что Россия не уважает собственные подписи на международных актах, и анализ этой ситуации заставил НАТО прийти к выводу, что здесь существуют риски, и они серьезные», - сказала она.
При этом эстонский лидер отметила, что у границ НАТО сосредоточено значительное число российских военнослужащих.
«НАТО должно понимать, что время для реакции, если что-то пойдет не так, очень немного, - подчеркнула Кальюлайд, добавив в заключение: - НАТО имеет стопроцентный уровень успеха защиты своих союзников. И этот стопроцентный уровень зависит от того, чтобы быть готовым».