Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин планирует участие в открытии скоростной трассы Москва — Петербург

Путин планирует участие в открытии скоростной трассы Москва — Петербург

ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

 США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину
Корабль Илона Маска Starship взорвался во время испытаний

Корабль Илона Маска Starship взорвался во время испытаний

 Ким Чен Ын отказался ехать в Южную Корею на саммит АСЕАН

Ким Чен Ын отказался ехать в Южную Корею на саммит АСЕАН
Путин планирует участие в открытии скоростной трассы Москва — Петербург

Путин планирует участие в открытии скоростной трассы Москва — Петербург

ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

 США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину
Корабль Илона Маска Starship взорвался во время испытаний

Корабль Илона Маска Starship взорвался во время испытаний

 Ким Чен Ын отказался ехать в Южную Корею на саммит АСЕАН

Ким Чен Ын отказался ехать в Южную Корею на саммит АСЕАН
11:05   21 Ноября 2019
Весь мир

Президент Эстонии предложила развивать диалог с Россией

Президент Эстонии предложила развивать диалог с Россией

Эстонский президент Керсти Кальюлайд считает, что ее страна заинтересована в выстраивании диалога с Москвой.

Свое мнение на этот счет Кальюлайд высказала в интервью в телевизионной передаче Euractiv.

«Я пригласила президента Путина на конференцию финно-угорских народов в Эстонии будущим летом, так что у нас будет возможность обсудить двусторонние проблемы и, конечно, международные вопросы, включая Украину и Грузию», - заявила она.

При этом президент Эстонии напомнила, что в апреле, во время ее визита в Москву она уже обсуждала эти вопросы с российским коллегой Владимиром Путиным. По ее словам, диалог нужно вести и с самыми «трудными партнерами».

Президент Эстонии предложила развивать диалог с Россией

В то же время Кальюлайд оставила без ответа вопрос журналистов о том, собирается ли она принять приглашение Владимира Путина и посетить Москву в мае 2020 года, когда будет отмечаться 75-ая годовщина Победы в Великой отечественной войне.

Говоря о взаимоотношениях НАТО и России, Кальюлайд отметила существование «серьезных рисков».

«Не секрет, что Россия не уважает собственные подписи на международных актах, и анализ этой ситуации заставил НАТО прийти к выводу, что здесь существуют риски, и они серьезные», - сказала она.

Президент Эстонии предложила развивать диалог с Россией

При этом эстонский лидер отметила, что у границ НАТО сосредоточено значительное число российских военнослужащих.

«НАТО должно понимать, что время для реакции, если что-то пойдет не так, очень немного, - подчеркнула Кальюлайд, добавив в заключение: - НАТО имеет стопроцентный уровень успеха защиты своих союзников. И этот стопроцентный уровень зависит от того, чтобы быть готовым».

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #эстония #переговоры #политика #весь мир #кальюлайд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...