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10:51   21 Ноября 2019
Весь мир

САА уничтожила нескольких террористов ИГ* во время боя в районе Аль-Сухны

САА уничтожила нескольких террористов ИГ* во время боя в районе Аль-Сухны

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) уничтожили нескольких террористов ИГ* во время боев в районе города Аль-Сухна в провинции Хомс. Об этом пишет агентство Al-Masdar News.

В полевом отчете говорится, что боевики напали на сирийских военных, что привело к серии ожесточенных перестрелок. По словам источника агентства, САА понесла потери, однако боевики ИГ* пострадали больше. 

Также сообщается, что ВВС Сирии в этот момент атаковали позиции террористов в районе Джабаль Абу Раджмин. Поддержка с воздуха поможет сирийской армии продвинуться вперед, отразить атаки ИГ* и вернуть контроль над этим районом.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #иг #террористы

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