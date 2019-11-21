САА уничтожила нескольких террористов ИГ* во время боя в районе Аль-Сухны

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) уничтожили нескольких террористов ИГ* во время боев в районе города Аль-Сухна в провинции Хомс. Об этом пишет агентство Al-Masdar News.

В полевом отчете говорится, что боевики напали на сирийских военных, что привело к серии ожесточенных перестрелок. По словам источника агентства, САА понесла потери, однако боевики ИГ* пострадали больше.

Также сообщается, что ВВС Сирии в этот момент атаковали позиции террористов в районе Джабаль Абу Раджмин. Поддержка с воздуха поможет сирийской армии продвинуться вперед, отразить атаки ИГ* и вернуть контроль над этим районом.

*Террористическая организация, запрещена в РФ