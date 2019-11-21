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ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

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Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

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10:19   21 Ноября 2019
Россия

Правительство Якутии включило мост через реку Лену в лист ожидания плана модернизации

Правительство Якутии включило мост через реку Лену в лист ожидания плана модернизации

Правительство Якутии включило мост через реку Лену в лист ожидания плана модернизации и расширения инфраструктуры. Об этом сообщает правительство региона.

Отмечается, что председателем правительственной комиссии является вице-премьер Максим Акимов. В ходе комиссии ее участники рассмотрели проекты, которые не профинансированы, но ожидают своего включения с федеральные списки в случае, если появятся источники финансирования.

В лист ожидания вошел не только мост через Лену, но также еще пять мостов в Якутии: через реку Вилюй, Алдан и на 389-м километре трассы «Колыма» из Якутска в Магадан, отметили в правительстве региона.

Ранее глава Якутии заявил, что проект строительства моста поддержали профильные ведомства, а Владимир Путин адресовал документ о строительстве переправы в российское правительство.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #мост #якутия

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