Оксфордский словарь объявил слово 2019 года

Словом 2019 года, по версии Оксфордского словаря, стало выражение «чрезвычайная климатическая ситуация» (climate emergency).

В словаре она объясняется как «ситуация, требующая срочных действий для прекращения или приостановки изменений климата и предотвращения потенциально необратимого ущерба окружающей среде в результате этого». Данное выражение было выбрано в связи с ростом обсуждения этой темы в обществе, заинтересованностью людей проблемами климата.

Это выражение использовалось в 100 раз активнее в этом году, чем в предыдущем. По данным авторов словаря, люди стали чаще использовать слова на климатическую тематику. В шорт-лист попали выражения «борьба с изменениями климата» (climate action), «климатический кризис» (climate crisis), «отрицание изменений климата» (climate denial), «тревожность, связанная с изменениями климата» (eco-enxiety).

В прошлом году словом года выбрали прилагательное «токсичный» (toxic). Авторы объяснили популярность слова ситуацией вокруг «дела Скрипалей», а также деятельностью движения против сексуальных домогательств #MeToo.