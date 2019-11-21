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ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

ВЦИОМ выяснил, что наличие партии власти поддерживают 66% россиян

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

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10:24   21 Ноября 2019
Весь мир

Оксфордский словарь объявил слово 2019 года

Оксфордский словарь объявил слово 2019 года

Словом 2019 года, по версии Оксфордского словаря, стало выражение «чрезвычайная климатическая ситуация» (climate emergency). 

В словаре она объясняется как «ситуация, требующая срочных действий для прекращения или приостановки изменений климата и предотвращения потенциально необратимого ущерба окружающей среде в результате этого». Данное выражение было выбрано в связи с ростом обсуждения этой темы в обществе, заинтересованностью людей проблемами климата. 

Это выражение использовалось в 100 раз активнее в этом году, чем в предыдущем. По данным авторов словаря, люди стали чаще использовать слова на климатическую тематику. В шорт-лист попали выражения «борьба с изменениями климата» (climate action), «климатический кризис» (climate crisis), «отрицание изменений климата» (climate denial), «тревожность, связанная с изменениями климата» (eco-enxiety). 

В прошлом году словом года выбрали прилагательное «токсичный» (toxic). Авторы объяснили популярность слова ситуацией вокруг «дела Скрипалей», а также деятельностью движения против сексуальных домогательств #MeToo.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #весь мир #слово года

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