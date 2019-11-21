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10:28   21 Ноября 2019
Россия

Полицейский колледж эвакуировали в Москве после сообщения о минировании

Полицейский колледж эвакуировали в Москве после сообщения о минировании

Экстренные службы Москвы получили сообщение о том, что в здании колледжа полиции на улице Маршала Тухачевского заложено взрывное устройство, после чего из учебного заведения были эвакуированы 830 человек.

Об этом в четверг утром, ссылаясь на источник в столичных экстренных службах, сообщает агентство ТАСС.

«Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, которое заложено в колледже полиции на улице Маршала Тухачевского. Из-за этого занятия прерваны, эвакуированы 830 человек», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в колледже, после сообщения о минировании, правоохранительные органы проводят проверку. Информации о результатах проверки пока не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
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