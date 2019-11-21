Экстренные службы Москвы получили сообщение о том, что в здании колледжа полиции на улице Маршала Тухачевского заложено взрывное устройство, после чего из учебного заведения были эвакуированы 830 человек.

Об этом в четверг утром, ссылаясь на источник в столичных экстренных службах, сообщает агентство ТАСС.

«Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, которое заложено в колледже полиции на улице Маршала Тухачевского. Из-за этого занятия прерваны, эвакуированы 830 человек», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в колледже, после сообщения о минировании, правоохранительные органы проводят проверку. Информации о результатах проверки пока не поступало.