Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в СКР

Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в Следственном комитете РФ. Как подтверждает пресс-служба ведомства, сумма хищений составляет 240 миллионов рублей.

СКР сообщает, что оба уголовных дела заведены по факту мошенничества при помощи служебного положения, в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2018-2019 году руководство компании, которая занималась строительством «Восточного», предоставило для оплаты ряд договоров, но фактически действия, указанные в договорах, выполнены не были. Кроме того, компания предоставила ряд подложных документов. Федеральное казначейство перечислило предприятию 240 миллионов рублей, сообщили следователи.

Ранее информацию об уголовном деле сообщал «Коммерсантъ».