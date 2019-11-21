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9:46   21 Ноября 2019
Весь мир

Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

Сотрудники полиции обнаружили самодельное взрывное устройство на парковке школы в городе Сан-Хосе в штате Калифорния. Об этом пишет издание Mercury News.

По словам сотрудника правоохранительных органов Джины Тепуртен, сообщение о подозрительном предмете поступило во вторник примерно в 11.30 (00.30 среды по московскому времени). Его обнаружил школьный садовник.

Прибывшая полиция определила предмет как «самодельное взрывное устройство». Школьников пришлось эвакуировать, а после — обезвредить бомбу. Также правоохранители обыскали здание, но не нашли других подозрительных предметов. Ведется расследование.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #полиция #школа

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