Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

Сотрудники полиции обнаружили самодельное взрывное устройство на парковке школы в городе Сан-Хосе в штате Калифорния. Об этом пишет издание Mercury News.

По словам сотрудника правоохранительных органов Джины Тепуртен, сообщение о подозрительном предмете поступило во вторник примерно в 11.30 (00.30 среды по московскому времени). Его обнаружил школьный садовник.

Прибывшая полиция определила предмет как «самодельное взрывное устройство». Школьников пришлось эвакуировать, а после — обезвредить бомбу. Также правоохранители обыскали здание, но не нашли других подозрительных предметов. Ведется расследование.