Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в СКР

Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в СКР

 Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке

Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке
Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

 США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину
Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

 Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией

Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией
Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в СКР

Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в СКР

 Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке

Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке
Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

 США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину
Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

 Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией

Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией
9:32   21 Ноября 2019
Россия

Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке

Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке

Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке, инцидент произошел вечером в минувшую среду, 20 ноября, на станции метро «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в полиции, между мужчинами завязалась внезапная ссора, в ходе которой житель Ставропольского края достал нож и нанес удар в живот своему оппоненту. Пострадавший оказался жителем Новгородской области, передает пресс-служба ГУМВД. Мужчину увезли в больницу, его состояние оценивается как среднее.

Полицейские задержали предполагаемого преступника, им оказался 56-летний житель Ставрополья, который не работает и в Петербурге или Ленобласти не зарегистрирован. По факту инцидента заведено уголовное дело, виновнику грозит реальный срок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #чп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...