Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке, инцидент произошел вечером в минувшую среду, 20 ноября, на станции метро «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в полиции, между мужчинами завязалась внезапная ссора, в ходе которой житель Ставропольского края достал нож и нанес удар в живот своему оппоненту. Пострадавший оказался жителем Новгородской области, передает пресс-служба ГУМВД. Мужчину увезли в больницу, его состояние оценивается как среднее.

Полицейские задержали предполагаемого преступника, им оказался 56-летний житель Ставрополья, который не работает и в Петербурге или Ленобласти не зарегистрирован. По факту инцидента заведено уголовное дело, виновнику грозит реальный срок.