Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией

Член Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал заявление Турции о возможности возобновить операцию против курдских радикалов. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

По словам сенатора, Москва приложила все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии. Действия российских военнослужащих не могут вызывать каких-либо нареканий. Но стоит помнить и о США, которые заинтересованы в разрушении связей между странами.

«К сожалению, мы имеем дело с коллективным Западом и с другими заинтересованными игроками, в особенности США», – сказал Клинцевич.

Политик отметил, что у всех стран есть собственные интересы. Турция и Россия хотят восстановить мир в Сирии, а вот Штаты преследуют иные цели: поссорить Москву и Анкару, чтобы на территории воцарился хаос. Тогда все нефтяные поля, которые сейчас находятся под контролем Вашингтона, так и останутся в его власти.

С помощью этой нефти Штаты спонсируют террористов. Они действуют сугубо в собственных интересах и не боятся наказания.