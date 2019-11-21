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 Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией

Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией
Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в СКР

Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в СКР

 Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке

Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке
Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

 США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

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Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

 Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией

Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией
9:38   21 Ноября 2019
Весь мир

Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией

Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией

Член Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал заявление Турции о возможности возобновить операцию против курдских радикалов. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

По словам сенатора, Москва приложила все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии. Действия российских военнослужащих не могут вызывать каких-либо нареканий. Но стоит помнить и о США, которые заинтересованы в разрушении связей между странами.

«К сожалению, мы имеем дело с коллективным Западом и с другими заинтересованными игроками, в особенности США», – сказал Клинцевич.

Политик отметил, что у всех стран есть собственные интересы. Турция и Россия хотят восстановить мир в Сирии, а вот Штаты преследуют иные цели: поссорить Москву и Анкару, чтобы на территории воцарился хаос. Тогда все нефтяные поля, которые сейчас находятся под контролем Вашингтона, так и останутся в его власти.

С помощью этой нефти Штаты спонсируют террористов. Они действуют сугубо в собственных интересах и не боятся наказания.

«Мировое сообщество обязательно разберется в отношении этого цинизма, беззакония и бесправия. Жизнь все расставит на свои места», — подытожил Клинцевич.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #совфед #клинцевич

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