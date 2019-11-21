Бюджет российского аналога «Википедии» составит два миллиарда рублей, об этом заявил ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец.

Как отмечает Кравец, аналог Большой российской энциклопедии в электронном варианте появится в России к 2022 году. Также научное издательство решает вопрос о создании интерактивного энциклопедического портала. Два миллиарда рублей станут гонораром за авторские материалы, а также за их создание и рецензирование. Редактор издательства заявил, что важно получать поддержку от регионов для собственных энциклопедических центров, информация из которых также пригодится для создания российской «Википедии».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что электронная версия Большой российской энциклопедии будет являться источником достоверных данных, в отличие от «Википедии».