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Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в СКР

Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в СКР

 Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке

Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке
Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

 США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину
Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

 Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией

Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией
9:15   21 Ноября 2019
Россия

Бюджет российского аналога «Википедии» составит два миллиарда рублей

Бюджет российского аналога «Википедии» составит два миллиарда рублей

Бюджет российского аналога «Википедии» составит два миллиарда рублей, об этом заявил ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец.

Как отмечает Кравец, аналог Большой российской энциклопедии в электронном варианте появится в России к 2022 году. Также научное издательство решает вопрос о создании интерактивного энциклопедического портала. Два миллиарда рублей станут гонораром за авторские материалы, а также за их создание и рецензирование. Редактор издательства заявил, что важно получать поддержку от регионов для собственных энциклопедических центров, информация из которых также пригодится для создания российской «Википедии».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что электронная версия Большой российской энциклопедии будет являться источником достоверных данных, в отличие от «Википедии».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #википедия #энциклопедия

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