Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в СКР

Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в СКР

 Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке

Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке
Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

 США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину
Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

 Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией

Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией
Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в СКР

Два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» завели в СКР

 Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке

Житель Ставрополья ранил ножом мужчину в петербургской подземке
Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

Колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

 США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину
Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

Полиция обнаружила самодельную бомбу на школьной парковке в Калифорнии

 Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией

Клинцевич считает, что США пытаются посеять раздор между Турцией и Россией
8:54   21 Ноября 2019
Россия

Декабрьские морозы ударили в Москве

Декабрьские морозы ударили в Москве

Декабрьские морозы ударили в Москве, об этом сообщает погодный центр «Фобос».

Эксперты говорят, что прошедшая ночь на 21 ноября в столице стала самой морозной за всю осень-2019 года. По словам специалистов, в российскую столицу пришла метеорологическая зима, а в четверг ожидается морозная погода без осадков, днем термометр покажет отметку в -2 градуса.

Минувшей ночью в Москве синоптики зафиксировали -8 градусов. Метеорологи говорят, что такая погода характерна для декабря, когда обычно бывает -6...-8.

Ранее синоптики сообщили, что в столице 21 ноября ожидается аномально повышенное атмосферное давление в 770 миллиметров ртутного столба, когда норма составляет 747. Эксперты отметили, что метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо, как будто на них давит еще один столб воздуха. Врачи рассказали, как пережить повышенное атмосферное давление и что делать в таких случаях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #погода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...