Декабрьские морозы ударили в Москве, об этом сообщает погодный центр «Фобос».

Эксперты говорят, что прошедшая ночь на 21 ноября в столице стала самой морозной за всю осень-2019 года. По словам специалистов, в российскую столицу пришла метеорологическая зима, а в четверг ожидается морозная погода без осадков, днем термометр покажет отметку в -2 градуса.

Минувшей ночью в Москве синоптики зафиксировали -8 градусов. Метеорологи говорят, что такая погода характерна для декабря, когда обычно бывает -6...-8.

Ранее синоптики сообщили, что в столице 21 ноября ожидается аномально повышенное атмосферное давление в 770 миллиметров ртутного столба, когда норма составляет 747. Эксперты отметили, что метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо, как будто на них давит еще один столб воздуха. Врачи рассказали, как пережить повышенное атмосферное давление и что делать в таких случаях.