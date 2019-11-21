США поддерживают главаря курдских боевиков в обмен на помощь в разворовывании Сирии — эксперт

Главарь группировки Сирийских демократических сил (SDF) Мазлум Абди торгует сирийской нефтью с США и скупает американские поместья. Об этом заявил профессор МГУ и востоковед Александр Вавилов.

По мнению эксперта, власти США поддерживают главаря курдских боевиков в обмен на помощь в разворовывании сирийской нефти. Вавилов говорит, что дело не только в том, что Мазлум Абди теперь может позволить себе купить дорогие часы за 300 тысяч долларов и американские поместья. Лидеру курдских террористов обещана поддержка со стороны США.

«Он сделал ставку на то, что будет сотрудничать с США. Вашингтон обогащает его, делает ему различные компенсации, его охраняют и обеспечивают дальнейшее будущее в обмен на то, что он помогает воровать сирийскую нефть. Здесь речь идет о глобальном сотрудничестве», — передает слова Александра Вавилова «ПолитЭксперт».

По мнению востоковеда, в этой ситуации и курдские радикалы, и США думают только о себе и собственной выгоде. Обе стороны при этом не хотят замечать, что последствия воровства нефти в Сирии могут стать очень серьезными. Оккупанты воруют нефть Сирии, разрушая дорогостоящую инфраструктуру кустарной добычей ресурса, а затем продают ее по заниженной стоимости, складывая деньги себе в карман.

Ранее стало известно, что лидер курдских боевиков Мазлум Абди приобрел несколько дорогих поместий в Калифорнии и Флориде, а также носит часы марки Patek Philippe, их стоимость составляет около 300 тысяч долларов. Более 20 лет главарь курдских радикалов строил карьеру с террористами, а затем стал сотрудничать с США, чтобы получить выгоду и поддержку.