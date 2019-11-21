Медиагруппа «Патриот»
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Павел Дуров назвал WhatsApp небезопасным и призвал его удалить

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8:10   21 Ноября 2019
Весь мир

Павел Дуров назвал WhatsApp небезопасным и призвал его удалить

Павел Дуров назвал WhatsApp небезопасным и призвал его удалить

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp небезопасным и призвал его удалить. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, WhatsApp легко отслеживает все данные пользователя и его файлы в смартфоне. Благодаря такому специально встроенному разработчиками дефекту однажды ко-то сможет получить доступ к файлам или выложить их в Сеть. Дуров пишет, что вряд ли эта уязвимость допущена случайно, скорее всего, это удобно самим создателям, чтобы следить за пользователями приложения.

Павел Дуров отмечает, что владельцем мессенджера является американская компания Facebook, которая известна слежкой за пользователями, а сейчас принимает участие в программе Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов и занимается сбором информации о людях, зачастую делает это нелегально. Дуров призвал всех пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов, чтобы не стать жертвой слежки.

Ранее в Госдуме заявили, что Facebook продолжает вмешиваться во внутренние дела стран и стал одним из западных инструментов ведения информационной войны.

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Автор: Ольга Воскресенская
#общество #whatsapp #павел дуров

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