Военная полиция РФ успешно выполняет поставленные задачи в районах Сирии, граничащих с Турцией. Об этом сообщил замначальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох.

Он отметил, что в работе около турецкой границы есть трудности, поскольку впервые стоит задача о совместном патрулировании. По его словам, поставленные на переговорах в Сочи задачи выполняются успешно.

Он также отметил, что российские военные наладили взаимодействие с турецкими коллегами.

Курдские боевики оккупировали территории на восточном берегу Евфрата под предлогом освобождения мирных жителей от террористов ИГ (террористическая группировка, запрещенная российским судом). После этого курдские боевики, террористы и военные США заключили негласный договор, занявшись расхищением сирийских нефтяных полей. Турция с 9 по 22 октября проводила на севере Сирии антитеррористическую операции «Источник мира», целью которой была борьба против курдских боевиков и террористов.

22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли совместный меморандум. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены сирийские пограничники и российская военная полиция, которые обеспечили выведение курдских формирований.