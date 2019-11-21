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 Российская военная полиция успешно сотрудничает с турецкими военными на севере Сирии

Российская военная полиция успешно сотрудничает с турецкими военными на севере Сирии
7:52   21 Ноября 2019
Весь мир

Российская военная полиция успешно сотрудничает с турецкими военными на севере Сирии

Российская военная полиция успешно сотрудничает с турецкими военными на севере Сирии

Военная полиция РФ успешно выполняет поставленные задачи в районах Сирии, граничащих с Турцией. Об этом сообщил замначальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох.

Он отметил, что в работе около турецкой границы есть трудности, поскольку впервые стоит задача о совместном патрулировании. По его словам, поставленные на переговорах в Сочи задачи выполняются успешно.

Он также отметил, что российские военные наладили взаимодействие с турецкими коллегами.

Курдские боевики оккупировали территории на восточном берегу Евфрата под предлогом освобождения мирных жителей от террористов ИГ (террористическая группировка, запрещенная российским судом). После этого курдские боевики, террористы и военные США заключили негласный договор, занявшись расхищением сирийских нефтяных полей. Турция с 9 по 22 октября проводила на севере Сирии антитеррористическую операции «Источник мира», целью которой была борьба против курдских боевиков и террористов.

22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли совместный меморандум. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены сирийские пограничники и российская военная полиция, которые обеспечили выведение курдских формирований.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #российская военная полиция

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