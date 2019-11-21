Оставшиеся на разворованных курдскими боевиками землях в Сирии жители нуждаются в помощи РФ

Оставшиеся на севере Сирии после ухода боевиков мирные жители испытывают острую потребность в помощи от России. Об этом заявил ИА «Народные новости» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, в регионе необходимо развертывать системы дизельной подачи электроэнергии. Также он отметил, что оставшиеся люди испытывают потребность в продуктах, вещах первой необходимости и энергетики.

Матвийчук отметил, что помощь России местным жителям оправдана. По его мнению, у жителей оккупированных курдскими боевиками территорий должны появиться перспективы на возобновление нормальной жизни.

Территории на восточном берегу Евфрата были оккупированы курдскими боевиками под предлогом «освобождения» от «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ). Вместо этого, террористы, курдские боевики и американские военные заключили негласный союз, который позволил расхищать сирийскую нефть.