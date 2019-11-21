Американский сенатор заявил о возможности задержать «Северный поток — 2» на год

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что санкции США способны на год задержать введение в строй газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил на своем youtube-канале.

Законодатель заявляет, что трубопровод может подпитывать миллиардами долларов «российскую агрессию», а также нанести ущерб странам Европы.

Круз заявил, что трубопровод сделает Западную Европу зависимой от российской энергии, которая якобы «подвержена экономическому сдерживанию» и «экономическому шантажу».

Сенатор заявил, что если Европа будет получать газ из США, то это поможет создать для американцев рабочие места. Круз предложил для решения «проблемы» принять законопроект об ограничительных мерах.

Также сенатор-респубилканец уверен, что введение санкций против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода, приведет к прекращению проекта, поскольку «у России нет технологий для прокладки трубопровода по морскому дну».