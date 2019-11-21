Следователи возбудили уголовное дело о хищениях на космодроме «Восточный», сообщают СМИ

Следственный комитет РФ завел два новых уголовных дела по факту хищений на космодроме «Восточный. Об этом пишет «Коммерсант».

Дела возбуждены по статье УК РФ «мошенничество в особо крупном размере» (159 ст., ч.4). Позже они были объединены в одно производство.

По данным газеты, речь идет о хищениях в размере 242,6 миллиона рублей и 13,8 миллиона при строительстве стартового комплекса для новейшей ракеты «Ангара». Оба дела связаны с предоставлением поддельных документов, в результате чего бюджету страны был нанесен ущерб в размере 250 миллионов рублей.

В деле пока нет обвиняемых и обвиняемых. Следователи провели обыски в ООО «ПСО "Казань"». Через эту компанию, а также через ООО «ПСП», по мнению следствия, выводились по подложным документам деньги.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что несмотря на десятки уголовных дел, хищения при строительстве «Восточного» продолжались.