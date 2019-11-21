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6:08   21 Ноября 2019
Весь мир

Военная полиция РФ расположилась на бывшей американской авиабазе в Сирии

Военная полиция РФ расположилась на бывшей американской авиабазе в Сирии

Российская военная полиция расширяет зону патрулирования на севере Сирии, сообщил офицер военной полиции РФ Сафар Сафаров.

Российские военнослужащие сопровождают колонны гумпомощи в Сирии. Маршруты бывают разные: иногда бронемашины «Тигр» проходят по две сотни километров.

Сафаров заявил, что с момента ухода американцев под зону ответственности попала вся территория Манбиджа и прилегающая к кантону территория. По его словам, особое внимание удаляется переднему краю. Особой задачей является круглосуточное сопровождение всех колонн, проезжающих через регион.

По его словам, одной из контрольных точек в Манбидже является бывшая американская авиабаза «Сиррин». США ушли оттуда совсем недавно, оставив мебель, оргтенхику и даже работающий генератор.

Комендант аэродрома Метрас заявил, что в настоящее время на объекте продолжаются инженерные работы и обустройство территории для личного состава.

Взлетно-посадочная полоса бывшей базы осталась целой. Теперь здесь размещаются вертолеты ВКС РФ, которые будут вылетать на воздушное патрулирование.

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Автор: Олег Королев
#сирия #манбидж #военная полиция #авиабаза сша

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