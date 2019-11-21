США мстят санкциями Турции после операции против курдских боевиков в Сирии - эксперт

США ввели антитурецкие санкции против покупки у России ЗРК С-400 только лишь после того, как Турция занялась зачисткой курдских боевиков в Сирии. Об этом заявил в беседе с «ПолитРоссией» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Эксперт отмечает, что говорить о том, что С-400 разладят систему работы Турции или всего НАТО, будет неверно. Однако, по его словам, это способно внести определенный диссонанс в работу турецкой ПВО.

Баранец подчеркивает, что российский ЗРК имеет свои параметры, у него достаточно сложная система дислокации, прицеливания, реагирования. Таким образом, С-400 в системе ПВО Североатлантического альянса будет инородным элементом.

Эксперт считает, что покупая С-400, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается диктовать американцам свои условия.

По мнению военного колумниста КП, комплексы С-400 в данном случае используются американцами лишь в качестве предлога. Основной причиной введения ограничительных мер является турецкая антитеррористическая операция «Источник мира», направленная против союзным США курдским «Демократическим силам Сирии» (SDF).

«Санкции же были введены лишь после того, как турки начали зачищать курдские группировки на севере Сирии. И сейчас Эрдоган уже добился самого главного – оттеснил курдов на эти 30 километров от своей границы», — заявил Баранец.

По его словам, американцы пытаются «прижать» Турции, но ткрыто выступать против своего союзника по НАТО не могут. По этой причине Вашингтон воспользовался темой С-400 в качестве прикрытия, заявил Баранец.