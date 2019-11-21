США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

Танкер США со сжиженным природным газом направился на Украину. Об этом сообщает американское посольство в Киеве.

Судно накануне прибыло в польский СПГ-терминал Свиноуйсьце, находящийся на берегу Балтийского моря.

В заявлении дипломатического представительства отмечается, что первая поставка станет «еще одним шагом» в предоставлении помощи Украине для достижения Киевом «энергетической независимости».

США, Украина и Польша 31 августа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поставок газа. В документе заявляется о сотрудничестве в области реформирования газового рынка Украины, инфраструктуры импорта природного газа Польши, а также украинской инфраструктуры хранения и экспорта сжижженного природного газа, а также развития региональных «коннекторов»

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что прямые потери Киева от сокращения транзита газа из РФ составят 0,6 процентов и 0,9 процентов ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.