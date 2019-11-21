Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Сергей Когогин стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Сергей Когогин стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

 Видео попытки суицида Соколова на следственном эксперименте появилось в интернете

Видео попытки суицида Соколова на следственном эксперименте появилось в интернете
США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

 Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде

Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
Назначением главой курдских боевиков Абди США получили гарант для воровства нефти в Сирии

Назначением главой курдских боевиков Абди США получили гарант для воровства нефти в Сирии

 Трамп заявил о возможном освобождении Apple от пошлин на товары из КНР

Трамп заявил о возможном освобождении Apple от пошлин на товары из КНР
Сергей Когогин стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Сергей Когогин стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

 Видео попытки суицида Соколова на следственном эксперименте появилось в интернете

Видео попытки суицида Соколова на следственном эксперименте появилось в интернете
США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

 Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде

Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
Назначением главой курдских боевиков Абди США получили гарант для воровства нефти в Сирии

Назначением главой курдских боевиков Абди США получили гарант для воровства нефти в Сирии

 Трамп заявил о возможном освобождении Apple от пошлин на товары из КНР

Трамп заявил о возможном освобождении Apple от пошлин на товары из КНР
5:16   21 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

США сообщили о первой поставке сжиженного газа на Украину

Танкер США со сжиженным природным газом направился на Украину. Об этом сообщает американское посольство в Киеве.

Судно накануне прибыло в польский СПГ-терминал Свиноуйсьце, находящийся на берегу Балтийского моря.

В заявлении дипломатического представительства отмечается, что первая поставка станет «еще одним шагом» в предоставлении помощи Украине для достижения Киевом «энергетической независимости».

США, Украина и Польша 31 августа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поставок газа. В документе заявляется о сотрудничестве в области реформирования газового рынка Украины, инфраструктуры импорта природного газа Польши, а также украинской инфраструктуры хранения и экспорта сжижженного природного газа, а также развития региональных «коннекторов»

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что прямые потери Киева от сокращения транзита газа из РФ составят 0,6 процентов и 0,9 процентов ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #газ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...