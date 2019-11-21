Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде

Власть Украины продолжает ограничивать украинцев в общении с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский обещал, что введения запретов закончатся. Однако, по словам нардепа, в стране запретили книги на русском языке, а школы перешли на украинский язык.

Рабинович задался вопросом о том, для чего данный сценарий продолжает реализовываться.

«Перед кем ты прогибаешься, уважаемый президент. Твои избиратели за это разве голосовали?», — заявил депутат Рады.

Он отметил, что украинцы, выбирая Зеленского, голосовали за восстановление нормальных отношений.

По словам политика, отсутствие авиационного сообщения с Россией не поможет в данной ситуации.

В сентябре Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество.