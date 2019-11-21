Медиагруппа «Патриот»
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Сергей Когогин стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Сергей Когогин стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

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4:02   21 Ноября 2019
Россия

Сергей Когогин стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Сергей Когогин стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Промышленник Сергей Анатольевич Когогин, руководящий уже 17 лет автоконцерном дизельных грузовых автомобилей и дизелей «КамАЗ», стал новым героем рубрики ФАН о патриотах России.

Его карьера началась на Казанском моторостроительном заводе, где он работал фрезеровщиком. Спустя несколько лет ему доверили должность инженера в судостроительной компании. Позже он возглавил завод. В июле 1999 года он вошел в совет директоров «КамАЗа», а спустя три года стал гендиректором концерна.

«Камаз» добился под руководством Когогина огромных успехов. Продажи российских грузовиков растут по всему миру. Сейчас концерн владеет сборочными предприятиями в Индии, Индонезии, Вьетнами и Казахстане. В 2015 году, несмотря на антироссийские санкции, на заводах наладили сборку автомобилей марки Mercedes.

Когогин пробовал силы не только в промышленности, но и в политике. Так, в 2002 году он стал замминистра экономики и промышленности Татарстана. Спустя два года его избрали депутатом госсовета Республики Татарстан III созыва. В 2018 году президент России Владимир Путин назначил его доверенным лицом на выборах.

Когогин связывает свою успешную работу на посту гендиректора «КамАЗа», в первую очередь, с профессионализмом и сплоченностью подчиненных, а также с патриотизмом.

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Автор: Олег Королев
#патриотизм #когогин

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