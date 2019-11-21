Назначением главой курдских боевиков Абди США получили гарант для воровства нефти в Сирии

Главарь Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди стал самым настоящим проводником преступной политики США на сирийской территории. Об этом заявил в интервью «ПолитРоссии» публицист и востоковед Андрей Онтиков.

Эксперт отмечает, что США в Сирии решили сделать ставку на курдских боевиков, как на самый важный инструмент в реализации своих планов как по борьбе с правительством Башара Асада, так и по нефтяным вопросам. Для этого во главе SDF нужен был человек, с которым давно налажен контакт и на которого, возможно, имеется «солидный компромат».

«Так американцы получают гарантии того, что все их приказы будут выполняться, и курды в один прекрасный момент, не пойдут против их воли», — считает эксперт.

По его словам, именно этим объясняется тот факт, что Вашингтон постоянно пытается сделать легитимными курдских боевиков», которые причастны к большому число преступлений, а также дать SDF статус полноправного участника внутрисирийских переговоров.