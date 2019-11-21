Эстонский президент Керсти Кальюлайд назвала Россию «самым сложным партнером»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью EurActiv, заявила о важности диалога «даже с самыми трудными партнерами».

По ее словам, России «все равно на собственные подписи на международных актах. Кальюлайд заявила, что, анализируя эту ситуацию, НАТО пришло к выводу о существовании «значительных рисков».

Президент Эстонии заявила, что уровень российских сил и технологий на западных границах страны близ Эстонии настолько велик, что соизмерим с тем, что было задействовано на военных учениях «Запад-2009». По ее словам, по этой причине НАТО следует понимать, что у альянса будет мало времени на реагирование, если «что-то пойдет не так».

При этом она признала, что Москва не представляет «непосредственной угрозы». Она выразила уверенность, что НАТО «защитить своих союзников».