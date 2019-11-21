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 Трамп заявил о возможном освобождении Apple от пошлин на товары из КНР

Трамп заявил о возможном освобождении Apple от пошлин на товары из КНР
Сергей Когогин стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

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 Трамп заявил о возможном освобождении Apple от пошлин на товары из КНР

Трамп заявил о возможном освобождении Apple от пошлин на товары из КНР
2:41   21 Ноября 2019
Весь мир

Трамп заявил о возможном освобождении Apple от пошлин на товары из КНР

Трамп заявил о возможном освобождении Apple от пошлин на товары из КНР

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность освобождение компании Apple от таможенных пошлин на товары из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Накануне Трамп посетил принадлежащее корпорации предприятие по сборке компьютеров в городе Остин, столице штата Техас. На встрече также присутствовал гендиректор Apple Тим Кук.

Он отметил, что вопрос об освобождении от пошлин рассматривается в администрации США. Трамп заявил, что необходимо относиться к Apple также, как и к компании Samsung.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Apple наняла одного из ближайших союзников Трампа Джеффри Миллера для того, чтобы некоторые продукты компании не попали в новый список товаров, ввоз которых из Китая будет облагаться повышенными пошлинами.

В августа Трамп заявил, что Apple должна перенести производство из КНР.

 

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Автор: Олег Королев
#трамп #apple

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