Трамп заявил о возможном освобождении Apple от пошлин на товары из КНР

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность освобождение компании Apple от таможенных пошлин на товары из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Накануне Трамп посетил принадлежащее корпорации предприятие по сборке компьютеров в городе Остин, столице штата Техас. На встрече также присутствовал гендиректор Apple Тим Кук.

Он отметил, что вопрос об освобождении от пошлин рассматривается в администрации США. Трамп заявил, что необходимо относиться к Apple также, как и к компании Samsung.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Apple наняла одного из ближайших союзников Трампа Джеффри Миллера для того, чтобы некоторые продукты компании не попали в новый список товаров, ввоз которых из Китая будет облагаться повышенными пошлинами.

В августа Трамп заявил, что Apple должна перенести производство из КНР.