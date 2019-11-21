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2:18   21 Ноября 2019
Весь мир

МО Италии пытается опровергнуть доказательства своей помощи террористам ПНС Ливии

МО Италии пытается опровергнуть доказательства своей помощи террористам ПНС Ливии

Итальянский беспилотник американского производства MQ-1 был сбит Ливийской национальной армией, которая проводит контртеррористическую операцию в столице в столице Ливии и ее окрестностях. Об этом говорится в одном из сообщений в сети микроблогов Twitter. Там же отмечается, что ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара защищает Ливию на земле, на море и в воздухе.

«Это солидарность с нацией, которую защищает ее национальная армия, защищающая земли, небо и моря нашей любимой страны», — отмечается в сообщении.

Министерство обороны Италии оперативно выпустило релиз, пытаясь предложить правдоподобную версию случившегося.

В частности, ведомство сообщило, что БПЛА итальянских ВВС, выполнял миссию «Безопасное море» и совершал пролет по маршруту, который был заранее согласован с ливийским правительством. При этом в документе говорится, что связь с дроном была потеряна и он потерпел крушение на ливийской территории.

Однако, как отмечает «Федеральное агентство новостей», данное сообщение итальянского военного ведомства выглядит недостоверно, так как в нем не уточняется, с кем именно в Ливии был согласован маршрут полета БПЛА. Также не упомянуто, каким образом многоцелевой ударный беспилотник с ракетами на борту, выполнявший миссию «Безопасное море», мог оказаться на расстоянии 40 километров от береговой линии в окрестностях города Тархуна. Появление подобного аппарата на таком удалении от моря необъяснимо. Вероятнее всего, БПЛА оказывал поддержку террористам ПНС.

Ситуацию проясняет официальное сообщение пресс-службы Ливийской национальной армии, которое из Бенгази передали спецкоры ФАН.

«Недалеко от населенного пункта Тархуна 11-ой ротой ЛНА был сбит итальянский БПЛА, ранее вылетевший с аэродрома Мисураты. Два дня назад СМИ ПНС публиковали новости о прилете итальянского грузового самолета в Мисурату якобы с новейшим медицинским оборудованием для поставки в больницы Триполи», — говорится в сообщении.

При этом никаких других сообщений об организации госпиталя или его ремонте, помимо новости о «поставках медоборудования», не поступало. После появления в Ливии грузового самолета, силы ЛНА сбили боевой беспилотник, и неизвестно, сколько еще подобных аппаратов было доставлено в страну.

Также ФАН напоминает, что поставки в Ливию боевой техники и боеприпасов гражданскими самолетами и судами на постоянной основе осуществляет еще один пособник террористов ПНС – Турция, и об этом не раз писали СМИ.

Напомним, кризис в Ливии продолжается с 2011 года, когда при поддержке США боевики жестоко расправились с последним легитимным правителем страны Муаммаром Каддафи. С тех пор западные районы Ливии и столица страны – Триполи находятся под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия, а восточная часть государства контролируется избранным ливийским народом тобрукским Парламентом, на стороне которого действует ЛНА.

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Автор: Олег Королев
#италия #ливия #пнс

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