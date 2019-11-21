Показания посла в Евросоюзе подтвердили невиновность Трампа - Белый дом

Показания американского посла в Евросоюзе Гордона Сондленда во время слушаний по импичменту подтверждают невиновность президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Белый дом.

Комитет палаты представителей по разведке уже вторую неделю проводит открытые слушания в рамках импичмента с бывшими и действующими официальными лицами. Процесс был начат демократами, которые подозревают Трампа в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на ее размораживание проведения расследования против своего политического соперника на выборах - Джо Байдена.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что Трамп заявил о том, что хотел бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно - при этом речи об «услуге за услугу» не шло. Подчеркивается, что посол Гордон Сондланд засвидетельствовал это в своих показаниях.

В Белом доме подчеркнули, что заявления Сонланда должны быть «единственным выводом из сегодняшнего фиктивного слушания», что было заявлено под присягой единственным человеком на них, который который когда-либо общался с Трампом напрямую.