Боевики «Джебхат ан-Нусры»* обстреляли жилые кварталы Алеппо

Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра»* в среду обстреляли жилые районы города Алеппо в Сирии. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

Отмечается, что базирующиеся в районе Рашидин боевики обстреляли несколькими артиллерийскими снарядами жилой комплекс «3000», находящийся на юго-западе Алеппо. В результате инцидента никто не пострадал, однако зданиям был нанесен материальный ущерб.

Радиостанция сообщает, что подразделения сирийской армии ответили на атаку, нанеся ответные артиллерийские удары по позициям террористов. По предварительным данным, боевики получили значительный материальный ущерб.

В свою очередь государственный телеканал Syria TV уточняет, что жилой комплекс в Алеппо упали не менее пяти снарядов.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.