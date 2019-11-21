Курдские боевики в Сирии сами провоцируют Турцию на возобновление военной операции

Курдские боевики своей недоговорспособностью фактически сами провоцируют Турцию возобновить военную операцию на севере Сирии. Об этом заявил в комментарии для ФАН доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Собеседник агентства сообщил, что в подготовке провокаций курдским боевикам непосредственно помогают США, которым важно сохранить нестабильную ситуацию в регионе. По его словам, продолжение войны нужно и самой верхушке курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), поскольку их оккупационная власть на севере Сирии держится на силе и запугивании.

Эксперт уверен, что YPG вовсе не рассматривают вариант деэскалации и постепенного перехода к мирной жизни, поскольку если загнанные местные жители хоть немного «поднимут голову», то тут же сместят захватчиков, из-за чего начнется крупное восстание против оккупантов.

Перенджиев подчеркнул, что курдские бандформирования привыкли существовать именно в состоянии войны, поскольку за участие в боевых действиях они получают деньги. Также они привыкли с помощью силы реализовывать свои интересы и добиваться желаемого.

«Именно такую структуру из них вырастили США, воздействую на боевиков через приближенных высокопоставленных главарей YPG», - заявил эксперт.

Также он отмечает необходимость купирования явной террористической угрозы в лице наиболее радикальных бандформирований YPG, чтобы предотвратить дальнейшие теракты. По его словам, не нужно забывать забывать о дальнейшем стратегическом планировании в отношениях с курдами.