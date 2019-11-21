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Видео попытки суицида Соколова на следственном эксперименте появилось в интернете

Видео попытки суицида Соколова на следственном эксперименте появилось в интернете

 В РГПУ утверждают, что не затыкали рты преподавателям из-за секс-скандала с Вишневским

В РГПУ утверждают, что не затыкали рты преподавателям из-за секс-скандала с Вишневским
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0:51   21 Ноября 2019
Россия

Видео попытки суицида Соколова на следственном эксперименте появилось в интернете

Видео попытки суицида Соколова на следственном эксперименте появилось в интернете

Подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко доцент-историк Олег Соколов во время следственного эксперимента попытался покончить с собой. Видео произошедшего публикуют «Невские новости».

Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов попытался покончить с собой на следственном эксперименте, который проходил в пятницу, 15 ноября. Соколова во время следственного эксперимента привезли в его квартиру на Набережной Мойки, где он совершил убийство Ещенко. Для сохранения чистоты эксперимента, с него сняли наручники. Соколов воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который лежал на столе. Правоохранители незамедлительно среагировали, предотвратив попытку доцента нанести себе вред.

Напомним, 9 ноября утром доцента СПБГУ выловили из Мойки. Он пытался утопить пакет с отрубленными руками. Выяснилось, что Соколов застрелил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, которая жила с ним вместе, а затем распилил ее на части, одну из которых потопил на Мойке. Видеокамеры запечатлели, как он пытается избавиться от улик.

Соколова считают одним из отцов-основателей российской исторической реконструкции, а также известным исследователем жизни и эпохи Наполеона.

Доцент признался в содеянном, оформив явку с повинной. Суд арестовал его на два месяца.

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Автор: Олег Королев
#петербург #соколов

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