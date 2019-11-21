В РГПУ утверждают, что не затыкали рты преподавателям из-за секс-скандала с Вишневским

Руководство РГПУ имени Герцена отрицает существование служебной записки, «копия» которой попала в распоряжение ИА «Народные новости».

Отвечая на запрос агентства пресс-служба университета сообщила, что документ «Служебная записка №6358 от 11 ноября 2019 "Об особом режиме информационной безопасности"» никогда не подписывался и не издавался, а следовательно, «является фальсикацией».

Отмечается, что в докладной записке начальника управления по связям с общественностью В.П. Летуновского сообщается, что такого документа он не получал. В свою очередь глава управления организационно-документального контроля сообщил, что в текущем году документ с данным номером не регистрировался, из-за чего его оформление не соответствует регламенту, принятому в РГПУ.

Сообщается, что в «документ» включены пункты открытого заявления пресс-службы университета от 12.11.2019, в котором сообщалось о шагах, предпринятых для прояснения ситуации с обвинениями в адрес преподавателя Бориса Вишневского в «якобы существовавших нарушениях» им этических норм в отношении студентов.

Заявляется, что упоминание в документе неких рекомендаций для профессорско-преподавательского состава воздержаться от комментариев для СМИ, как и сам документ, являются ложью. Пресс-служба отмечает, что никакого давления на студентов и бывших обучающихся у Вишневского.

«В своем заявлении они уже опровергали домыслы о возможных нарушениях этики со стороны преподавателя», — сообщает пресс-служба РГПУ имени Герцена.

Подчеркивается, что ректор университета по-прежнему приглашает студентов и выпускников, которые обвиняют Вишневского в якобы имевших нарушениях, на личный прием. По факту публикации документа руководством университета было принято решение об обращении в Роскомнадзор и прокуратуру.

История с обвинениями в домогательствах началась с того момента, как в редакцию «Народных новостей» обратилась одна из выпускниц РГПУ имени Герцена. Она рассказала, что Вишневский, пользуясь своим положением, якобы домогался до молодых студенток. Девушка заявила, что знает по меньшей мере о четырех пострадавших от действий депутата петербургского ЗакСа, преподающего в университете. Позже она видеоинтервью рассказала о ситуации с домогательствами подробнее.

После того, как историю предали огласке, анонимный источник прислал в редакцию агентства некую «копию служебной записки», в которой сотрудникам РГПУ настоятельно не советуют комментировать для СМИ скандал вокруг Вишневского. Журналисты «Народных новостей» обратились в пресс-службу университета за разъяснениями.

Агентство отмечает, что ответ пресс-службы РГПУ категоричный, но голословный. Заявляя о том, что опубликованная «Народными новостями» копия служебной записки является фальсификацией, пресс-служба университета не предоставляет каких-либо реальных доказательств. Таким образом, в вузе решили обвинить во всем СМИ, пригрозив обращением в соответствующие органы.

Журналисты «Народных новостей» отмечают, что их обвинять не в чем, поскольку они действовали в рамках журналистской этики - честно и прозрачно, опубликовав поступившие сигналы и обратившись за официальными разъяснениями. Однако, пресс-служба РГПУ имени Герцена «ушла в несознанку», ограничившись голословными утверждениями и неуместными угрозами.